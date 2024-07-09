Life: признаки внеземной цивилизации нашли в созвездии Центавра

На загадочной звезде, которая прослеживается в созвездии Центавра в 410 световых годах от Земли, ученые обнаружили признаки внеземной цивилизации. Об этом написал Life .

Специалисты обратили на нее внимание вот по какому поводу: сама по себе звезда очень горячая, но при этом достаточно медлительная. Температура на ее поверхности достигает 7-9 тысяч градусов. Обычно в таких звездах не происходит того движения вещества, которое порождает магнитное динамо и создает магнитное поле. То есть звезда без магнитного поля должна вращаться очень интенсивно.

Еще в 60-х годах прошлого века польско-австралийский астроном Антони Пшибыльский увидел на этой звезде вещества, о существовании которых наука узнала на тот момент, только лишь благодаря наступлению эры ядерных технологий. Ученому удалось проследить в ней тяжелый радиоактивный элемент прометий.

Дело в том, что застать это вещество в природе крайне сложно. Его самый «живучий» изотоп имеет период полураспада менее 18 лет, что означает его быстрое исчезновение.