Курганские инженеры разработали уникальные имплантаты для замещения поврежденных костей

Инженеры и специалисты Центра Илизарова в Кургане разработали и начали тестировать новый титановый имплантат для замещения поврежденных или отсутствующих фрагментов костей. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

В качестве первого «пациента» выступила овечка, в большеберцовую кость которой вживили титановую конструкцию. Имплантаты предназначены для замены отсутствующих участков костей как нижних, так и верхних конечностей.

Особенность курганских имплантатов — их универсальность: они подходят для дефектов от одного до 20 сантиметров, что делает их уникальными на мировом рынке.