KP.RU: статья российских ученых попала на обложку престижного журнала AQT

Работа носит название «Твердотельный кубит как встроенный контроллер для неклассических состояний поля», и в ей говорится о квантовых компьютерах. Однако примечателен сам факт того, что в разгар отмены всего русского, российских физиков не только напечатали в одном из самых высокорейтинговых журналов, но и даже вынесли их статью на обложку.

По словам Игоря Соловьева, научная коммуникация из-за политических событий действительно пострадала, но не в такой мере, как, например, спортивная. Какие-то связи оказались разорваны, но другие — все еще поддерживаются. Кроме того, российское научное сообщество налаживает и новые отношения. В частности, с Ираном, Китаем, Турцией и Индией.