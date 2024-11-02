KP.RU: статья российских ученых попала на обложку престижного журнала AQT
Статья российских ученых, доктора наук, ведущего научного сотрудника НИИЯФ МГУ Игоря Соловьева и, доктора наук, профессора физфака МГУ Николая Кленова попала на обложку престижного научного западного журнала Advanced Quantum Technologies. Об этом собщил сайт KP.RU.
Работа носит название «Твердотельный кубит как встроенный контроллер для неклассических состояний поля», и в ей говорится о квантовых компьютерах. Однако примечателен сам факт того, что в разгар отмены всего русского, российских физиков не только напечатали в одном из самых высокорейтинговых журналов, но и даже вынесли их статью на обложку.
По словам Игоря Соловьева, научная коммуникация из-за политических событий действительно пострадала, но не в такой мере, как, например, спортивная. Какие-то связи оказались разорваны, но другие — все еще поддерживаются. Кроме того, российское научное сообщество налаживает и новые отношения. В частности, с Ираном, Китаем, Турцией и Индией.