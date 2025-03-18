Космонавт Волков: застрявшие на МКС астронавты не будут иметь специфических последствий

Серьезных последствий длительного пребывания американских астронавтов Барри Уилмора и Суниты Уильямс на Международной космической станции (МКС) не будет, считает летчик-космонавт, Герой России Сергей Волков. Своим мнением он поделился в разговоре с RT .

Специалист подчеркнул, что оба астронавта — опытные специалисты. Внештатная ситуация была тестовым полетом, поэтому надо было быть готовыми ко всему, отметил Волков.

В итоге система оказалась устойчивой: запасов еды и других средств было достаточно для астронавтов. Программа полетов скорректировалась, но это все же лучше, чем рисковать при возвращении на Землю. Астронавты возвращаются в удовлетворительном состоянии.