Космонавт Борисенко признался, что его профессиональный путь начался с увлечения научной фантастикой

По семейной традиции, он должен был стать моряком — все мужчины в его роду служили на Военно-морском или гражданском флоте. Однако в девять лет после просмотра фильма «Укрощение огня» о судьбах инженеров-ракетчиков мечты Борисенко изменились: его увлекла идея покорения космоса.

«Регулярно мне попадали в руки научно-фантастические книги. Теперь это уже классика: Станислав Лем, Сергей Снегов, Сергей Павлов, Александр Беляев, братья Стругацкие. В те времена это было редкостью. Я читал запоем, с перерывами на сон и школу», — отметил летчик.

По словам Борисенко, с каждой новой книгой желание стать космонавтом только крепло, и литература помогла сохранить тот эмоциональный накал.