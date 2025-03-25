Корнельский университет: движение материков могло начаться из-за подземных вод

Как выяснили исследователи, «невидимая» влага содержится в минералах глубоко под поверхностью планеты. В ходе работы были проанализированы образцы пород, поднятые экспедицией судна JOIDES Resolution в 2017 году.

Геохимик Эстебан Газель сделал вывод: вода делает тектонические плиты менее жесткими, благодаря чему они способны изгибаться и перемещаться. Насыщенные водой породы подвижны, это приводит к движению магмы и формированию новой суши.

Ранее считалось, что причиной зарождения тектонических процессов могли быть древние океаны, добавил aif.ru.