Компания «Нейророга» вживила электроды в гипоталамус коров для повышения надоев на 30%

Компания «Нейророга» внедрила нейростимуляцию для снижения стресса у коров и повышения надоев. Специалисты вживили электроды 20 коровам в гипоталамус и нейрогипофиз. Об этом сообщил сайт «Газета.Ru» .

По предварительным расчетам, комплексное воздействие позволит добиться прироста надоев до 30%. На этапе раннего коммерческого внедрения была достигнута 100% выживаемость коров, что является стандартным показателем для подобных технологий, написало «АБН24».

Директор по управлению проектами компании «Нейророга» Александр Бубенок объяснил, что на текущем этапе задача — отработать точность параметров стимуляции и поведенческие реакции животных в условиях реальной фермы. В будущем планируется отдельно тестировать влияние стимуляции на стресс и молокоотдачу.