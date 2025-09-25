Климатолог Клименко рассказал, что при изменении климата январь теплеет быстрее других месяцев

Потепление происходит неравномерно в разные сезоны и месяцы. Об этом сообщил климатолог Владимир Клименко в беседе с aif.ru .

«Сильнее всего теплеет январь. На втором месте по скорости потепления февраль, на третьем — март, и только на четвертом — декабрь. Ну а меньше всего у нас в Москве теплеют осенние месяцы и июнь», — привел слова специалиста сайт RT.

Климатолог уточнил, что такая ситуация характерна только для Центральной России, в других странах и регионах все индивидуально.

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» отметил, что в ближайшее время температура в столичном регионе будет примерно на два градуса ниже нормы.