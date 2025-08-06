Климатолог Карнаухов указал на связь глобального потепления и катастрофических землетрясений
Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Андрей Карнаухов подчеркнул особую обеспокоенность из-за повышения числа катастрофических землетрясений в начале XXI века. Об этом сообщил Life.ru.
Исследователь констатировал, что за предыдущие столетия происходило около десятка подобных катаклизмов, тогда как за четверть XXI века уже зарегистрирована серия мощных сейсмособытий.
«Расплавленная магма в земной коре влияет на климат опосредованно: таяние ледников повышает уровень океана, меняя давление на литосферные плиты. Это провоцирует их движение, вызывая землетрясения и вулканическую активность», — отметил ученый.
Он также предупредил о возможности появления замкнутого цикла: потепление → усиление тектонической активности → высвобождение СО₂ → дальнейшее нагревание планеты.