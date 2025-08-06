Климатолог Карнаухов указал на связь глобального потепления и катастрофических землетрясений

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Андрей Карнаухов подчеркнул особую обеспокоенность из-за повышения числа катастрофических землетрясений в начале XXI века. Об этом сообщил Life.ru .

Исследователь констатировал, что за предыдущие столетия происходило около десятка подобных катаклизмов, тогда как за четверть XXI века уже зарегистрирована серия мощных сейсмособытий.

«Расплавленная магма в земной коре влияет на климат опосредованно: таяние ледников повышает уровень океана, меняя давление на литосферные плиты. Это провоцирует их движение, вызывая землетрясения и вулканическую активность», — отметил ученый.

Он также предупредил о возможности появления замкнутого цикла: потепление → усиление тектонической активности → высвобождение СО₂ → дальнейшее нагревание планеты.