Климатолог Карнаухов предупредил о возможности нового ледникового периода в Европе

В некоторых районах Подмосковья минувшей ночью снова выпал снег, напомнив о зимних пейзажах. Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов рассказал Life.ru , что серьезного потепления в ближайшие недели не ожидается.

По мнению эксперта, глобальное потепление может привести к новому ледниковому периоду в Европе, европейской части России, Северной Америке и североатлантическом регионе. Причиной тому служит изменение характера течений, которые определяют погоду в Европе.

Глобальное потепление может не принести повышения температуры в нашем регионе, так как тепловой перенос из тропических широт в полярные может перестать функционировать. В таком случае температура в Европе и европейской части России может опуститься на 20–25 градусов.

Алексей Карнаухов отметил, что погодные сбои уже наблюдаются второй раз за последние годы. После теплых лет наступают холодные зимы, весны и даже лето. Например, в 2017 году на Красной площади в мае лежал снег, а в Санкт-Петербурге в июне шел снег.

Климатолог прогнозирует, что к лету-осени Гольфстрим может восстановиться, и следующей зимой снега может снова не быть. Однако через несколько циклов резкого повышения температуры Гольфстрим может окончательно остановиться. Тогда в европейской части России снова будут холодные зимы, весны, очень холодное лето и ранняя осень.