Климатолог Арсений Юрганов рассказал, что к концу столетия Кавказ может потерять 85% своих ледников

На склонах Эльбруса расположено 23 ледника, которые за последние 20 лет потеряли 23% своей массы. Чем опасно стремительное таяние ледников, рассказал климатолог Арсений Юрганов в беседе с RuNews24.ru.

Если ситуация будет развиваться неблагоприятно, то к концу столетия Кавказ потеряет 85% своих ледников.

По словам климатолога, этот процесс связан с глобальным изменением климата. Активное таяние вызывают не только повышение температуры воздуха и увеличение количества осадков, но и деятельность человека: вырубка лесов и загрязнение окружающей среды, добавило радио «КП».

Юрганов отметил, что таяние ледников может привести к увеличению стока рек, вызывая наводнения и эрозию берегов. Кроме того, оно уменьшит запасы пресной воды. Восхождение на Эльбрус станет более опасным и сложным, что снизит его популярность среди туристов и альпинистов.