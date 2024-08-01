Кладбище XVII века с жертвами чумы нашли в Нюрнберге

В Нюрнберге было обнаружено массовое захоронение жертв чумы XVII века. На этом кладбище покоятся более двух тысяч человек, погибших от болезни, сообщила Общественная Служба Новостей со ссылкой на InFranken .

Городской археолог Мелани Лангбейн отметила, что исследования останков продолжаются, а впереди еще предстоит провести осмотр сотен тел. По мнению историков, это захоронение является самым крупным чумным кладбищем, найденным на территории Германии. Лангбейн также добавила, что ученые планируют извлечь ДНК возбудителя инфекции из зубов покойных и провести анализ кишечных паразитов, образцы которых были взяты из тазовых костей.

Установлено, что захоронения относятся к времени массовой эпидемии чумы в 1632–1633 годах и проводились в восьми братских могилах, размещенных в несколько слоев. Останки приобрели зеленоватый оттенок из-за того, что на этом месте в XIX веке работал медный завод, утилизировавший свои отходы.

Археологи ожидают, что процесс исследования останков займет несколько лет. Однако один из участков необходимо освободить для строительства дома престарелых, что может отразиться на темпах исследований.