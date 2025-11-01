Китайские ученые выяснили, что мужчинам старше 50 лет необходимо вдвое больше физических нагрузок, чем женщинам

Международная группа исследователей провела сравнительный анализ влияния физической активности на сердечно-сосудистую систему мужчин и женщин старше 50 лет. Исследование, проведенное специалистами из Сямэньского университета (Китай), показало, что мужчинам необходимо вдвое больше физических нагрузок, чтобы достигнуть аналогичного кардиозащитного эффекта, достижимого женщинами, написал сайт prmira.ru .

Данные, собранные с помощью фитнес-трекеров и записей Британского биобанка, охватили группу из 80 243 добровольцев, средний возраст которых составлял 61 год. Оказалось, что у женщин, занимавшихся физическими упражнениями по 150 минут в неделю, риск ишемической болезни сердца сократился на 22%, тогда как у мужчин аналогичные тренировки давали лишь 17%-ное снижение риска.

Дальнейший анализ, проведенный на подгруппе из 5 169 человек с диагностированной ишемической болезнью сердца, выявил, что регулярные умеренные и высокоинтенсивные тренировки снижают риск смертельного исхода у женщин на 70%, тогда как у мужчин аналогичная интенсивность занятий сокращает риск смерти лишь на 20%.

Возможные объяснения разницы включают гормональные факторы, такие как влияние эстрогена на метаболизм жира, а также анатомические и физиологические особенности женского организма, позволяющие ему более эффективно использовать кислород и сжигать жиры во время физической активности.