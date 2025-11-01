Китайские ученые выяснили, что мужчинам старше 50 лет необходимо вдвое больше физических нагрузок, чем женщинам
Международная группа исследователей провела сравнительный анализ влияния физической активности на сердечно-сосудистую систему мужчин и женщин старше 50 лет. Исследование, проведенное специалистами из Сямэньского университета (Китай), показало, что мужчинам необходимо вдвое больше физических нагрузок, чтобы достигнуть аналогичного кардиозащитного эффекта, достижимого женщинами, написал сайт prmira.ru.
Данные, собранные с помощью фитнес-трекеров и записей Британского биобанка, охватили группу из 80 243 добровольцев, средний возраст которых составлял 61 год. Оказалось, что у женщин, занимавшихся физическими упражнениями по 150 минут в неделю, риск ишемической болезни сердца сократился на 22%, тогда как у мужчин аналогичные тренировки давали лишь 17%-ное снижение риска.
Дальнейший анализ, проведенный на подгруппе из 5 169 человек с диагностированной ишемической болезнью сердца, выявил, что регулярные умеренные и высокоинтенсивные тренировки снижают риск смертельного исхода у женщин на 70%, тогда как у мужчин аналогичная интенсивность занятий сокращает риск смерти лишь на 20%.
Возможные объяснения разницы включают гормональные факторы, такие как влияние эстрогена на метаболизм жира, а также анатомические и физиологические особенности женского организма, позволяющие ему более эффективно использовать кислород и сжигать жиры во время физической активности.