Китайские ученые выяснили, что вызывающие заболевания десен бактерии могут влиять на развитие проблем с сердцем

Ученые выяснили, что бактерии, которые вызывают заболевания десен, могут влиять на развитие проблем с сердцем. В частности, они способствуют воспалению и отложению кальция в аортальном клапане. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Daily .

Специалисты изучали кальцинированный аортальный стеноз — заболевание, при котором створки аортального клапана теряют подвижность из-за накопления кальция. Это затрудняет работу сердца по перекачиванию крови. На ранних стадиях болезнь может протекать бессимптомно, но затем возникают одышка, боль в груди, усталость и другие проявления. Тяжелая форма требует замены клапана, написали «Известия».

В ходе работы ученые сконцентрировались на бактерии Porphyromonas gingivalis — одном из ключевых возбудителей пародонтита. Ее уже связывали с системным воспалением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследователи проанализировали образцы клапанов пациентов и обнаружили, что количество этой бактерии значительно выше в кальцинированных клапанах людей с аортальным стенозом по сравнению с другими пациентами.

Один из руководителей исследования, сотрудник Национального центра сердечно-сосудистых заболеваний Китая Чэньян Ли, отметил, что наличие бактерии в кальцинированных аортальных клапанах было весьма значительным.