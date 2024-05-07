Китайские ученые создали мутировавший вирус Эбола в лаборатории | 360°

Наука 07 мая 2024, 03:29 Китайские ученые создали мутировавший вирус Эбола в лаборатории Daily Mail: в Китае ученые подвергли мутации вирус Эбола, изучая его на хомяках Freepik

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Китайские ученые создали в лабораторных условиях мутировавший вирус Эбола, изучая модель его распространения на хомяках. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых.

«Исследование показало, что инфицированные хомяки могут стать достойной моделью для изучения распространения и лечения Эболы в будущем», — сказано в статье.

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Команда исследователей Хэбэйского медицинского университета использовала инфекционную болезнь домашнего скота. К ней добавили обнаруженный в Эболе белок, который позволял вирусу инфицировать клетки и распространяться по всему организму.

Выяснилось, что активнее всего последний накапливался в печени хомяков, а самые низкие показатели были отмечены в мозге. Ученые также решили, что проведение исследование на грызунах поможет изучить заболевания зрительного нерва, вызванного вирусом Эбола.

Прошлым летом начальник войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Пентагон пытается создать популяцию насекомых, способных переносить смертельно опасные заболевания, в том числе вирус Эболы и ВИЧ.