Китайские ученые открыли планету Kepler-725c с возможными условиями для жизни
Специалисты из Китайской академии наук сообщили об обнаружении экзопланеты, получившей название Kepler-725c. По данным Daily Mail, этот объект, именуемый «Суперземлей», может обладать условиями, подходящими для существования живых организмов.
Планета находится на расстоянии 2400 световых лет от нашей системы. Предполагается, что ее поверхность может включать горные массивы и водные пространства, написал aif.ru.
«Орбитальный период Kepler-725c составляет 207,5 земных суток. Из-за особенностей оси вращения она получает в 1,4 раза больше солнечного света, чем Земля, но это не делает ее слишком горячей для жизни», — отмечают исследователи.
Название «Суперземля» связано с массой планеты, которая превышает земную в 10 раз. Возраст Kepler-725c оценивается в 1,6 миллиарда лет, что значительно меньше возраста Солнца (4,6 млрд лет).
Рядом с Kepler-725c также была найдена газовая планета-гигант.