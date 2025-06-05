Китайские ученые открыли планету Kepler-725c с возможными условиями для жизни

Специалисты из Китайской академии наук сообщили об обнаружении экзопланеты, получившей название Kepler-725c. По данным Daily Mail , этот объект, именуемый «Суперземлей», может обладать условиями, подходящими для существования живых организмов.

Планета находится на расстоянии 2400 световых лет от нашей системы. Предполагается, что ее поверхность может включать горные массивы и водные пространства, написал aif.ru.

«Орбитальный период Kepler-725c составляет 207,5 земных суток. Из-за особенностей оси вращения она получает в 1,4 раза больше солнечного света, чем Земля, но это не делает ее слишком горячей для жизни», — отмечают исследователи.

Название «Суперземля» связано с массой планеты, которая превышает земную в 10 раз. Возраст Kepler-725c оценивается в 1,6 миллиарда лет, что значительно меньше возраста Солнца (4,6 млрд лет).

Рядом с Kepler-725c также была найдена газовая планета-гигант.