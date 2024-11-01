Китайские ученые назвали желчный пузырь и легкие бесполезными органами

Китайские ученые перечислили пять бесполезных органов человека. Речь идет, например, об аппендиксе и почках, сообщила Pravda.ru.

В список также попал желчный пузырь. Он служит резервуаром для фермента, вырабатываемого печенью.

«В нем иногда накапливаются камни, вызывающие дискомфорт и боли. В этом случае орган удаляют», — отметили эксперты.

По их мнению, человек может нормально жить и без одного легкого. После потери данного органа пациенты способны привыкнуть к изменениям.

Ученые напомнили, что некоторые онкологические заболевания требуют удаления желудка. Однако специальная диета помогает человеку полноценно жить, добавила «Свободная пресса».