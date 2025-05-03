Китайская плотина сместила ось Земли и удлинила сутки

Новая мегаплотина «Три ущелья» в Китае повлияла на вращение Земли. Об этом сообщили ученые NASA, их слова привело Yahoo News .

Геофизик Бенджамин Фонг Чао объяснил, что сооружение вызвало смещение земной оси на два сантиметра и удлинение суток на 0,06 микросекунды.

«За весь период существования Вселенной это составляет чуть более трех дней», — сказал он.

Гигантская плотина высотой 185 метров и длиной 2335 метров находится на реке Янцзы в провинции Хубэй. Сооружение удерживает огромный объем воды — около 40 кубических километров, расположенных на высоте 175 метров над уровнем моря. Ученые отметили, что скопление столь большого количества воды в одном месте существенно изменило распределение массы планеты.

Профессор Калифорнийского университета Дункан Агню предупреждал, что через пять лет человечество столкнется с проблемой точного определения времени, если скорость вращения планеты вокруг своей оси продолжит расти.