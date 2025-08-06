Кардиолог Конев раскритиковал выводы южнокорейских ученых о том, что белок HMGB1 запускает старение

Исследователи из Южной Кореи установили, что процесс старения может передаваться между клетками подобно инфекции. Ключевую роль в этом играет особая форма белка HMGB1, которая заставляет здоровые клетки стареть, запуская цепную реакцию. Однако кардиолог-гериатр Юрий Конев в разговоре с ИА НСН подверг критике выводы коллег, пояснив, что такие заявления часто оказываются преувеличенными.

Эксперименты на мышах показали, что введение этого белка молодым особям приводит к их быстрому старению. В то же время блокировка белка у пожилых мышей ускоряет заживление ран и возвращает активность. Научный сотрудник Конев предположил, что данное открытие может помочь в решении проблемы заживления ран.

Однако, по его словам, старение — это сложный механизм, основанный не на одном белке.

«Вероятность крайне мала, что мы, до конца не зная механизм старения, заблокируем один белок, и это решит проблему старения», — подчеркнул собеседник.

Подобные громкие научные публикации периодически публикуются каждые пару месяцев, однако их значимость нередко оказывается завышенной, заключил Конев.