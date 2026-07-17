Канадские ученые выявили связь приема статинов с риском синдрома сухого глаза

Фото: Новая поликлиника для детей и взрослых в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе / Медиасток.рф

Канадские ученые обнаружили, что прием статинов может быть связан с повышенным риском развития синдрома сухого глаза. Исследование опубликовано в Американском журнале офтальмологии, сообщает aif.ru .

Группа ученых провела метаанализ, изучив возможную связь между приемом статинов и кератоконъюнктивитом. В исследование вошли шесть наблюдательных исследований, проведенных в Тайване, Австралии, Нидерландах и США. Всего анализ охватил более 560 тысяч пациентов, средний возраст которых составил 54 года, написало радио «Комсомольская правда».

По результатам исследования, у людей, принимавших статины, риск столкнуться с синдромом сухого глаза был выше более чем на 9 процентов. Синдром сухого глаза возникает при нарушении работы слезной железы и сопровождается сухостью, воспалением и дискомфортом. Он может мешать чтению, работе за компьютером и вождению автомобиля.

Статины широко назначают при дислипидемии, атеросклерозе и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Их основное действие связано с блокированием синтеза холестерина в печени. Исследователи допускают, что препараты могут влиять и на выработку компонентов, необходимых для работы сальных желез век, которые выделяют маслянистый секрет и помогают удерживать влагу на поверхности глаза.

Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев, подтвердил, что статины могут вызывать поражения глаз, мышц и печени. Однако он критически относится к массовому назначению статинов и считает, что высокий холестерин следует рассматривать в контексте воспаления сосудистой стенки.