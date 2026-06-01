Юбилей журнала «Вокруг света» отметят во дворе Кунсткамеры на ПМЭФ

Посвященное 165-летию журнала «Вокруг света» культурно-просветительское мероприятие пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума во дворе Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого. Как сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс», организатором выступит владеющий журналом «Шкулев Холдинг».

Место для торжественного мероприятия выбрали неслучайно. Кунсткамера — первый музей России, ставший символом отечественной науки и просвещения.

Кроме того, сотрудники учреждения на протяжении десятилетий принимали участие в работе издания в качестве консультантов, авторов материалов, редакторов и исследователей.

Предстоящее торжество станет масштабным событием, в котором гости отправятся в путешествие сквозь эпохи и проследят за эволюцией научных открытий и культурного обмена между народами.

Перед участниками вечера выступят ведущие представители академического искусства. Кроме того, гости ознакомятся с тематическими экспозициями и проектами, посвященными истории исследований и развития научной мысли в России.

Для участников и гостей приема в рамках ПМЭФ также предусмотрели эксклюзивную экскурсионную программу, позволяющую в особом формате познакомиться с коллекциями и научным наследием Кунсткамеры.