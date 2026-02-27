JPSP: ученые начали исследовать способность мозга предугадывать будущее

Статистически значимые результаты исследований профессора Корнельского университета Дэрила Бема указывают на возможную способность человеческого мозга предчувствовать будущие события. Проведенные эксперименты продемонстрировали улучшение точности выбора среди изображений на компьютере, особенно когда речь шла о возбуждающих визуальных стимулах. Об этом сообщил сайт transsibinfo.com со ссылкой на Journal of Personality and Social Psychology.

Один из опытов показал точность распознавания скрытых картинок в 53%, тогда как ожидаемая вероятность составляла лишь 50%. Подобные исследования поднимают серьезные вопросы относительно понимания процессов восприятия времени мозгом и возможного существования феноменов вроде предвидения и интуиции.

Однако пока рано говорить о подтверждении теории, поскольку необходимы дополнительные проверки и повторения экспериментов другими учеными. Тем не менее публикация результатов в уважаемом научном издании свидетельствует о заинтересованности научного сообщества в изучении необычных возможностей сознания.