Journal of Paleolithic Archaeology: значительный технологический скачок произошел около 900 тыс лет назад в Европе

Ученым из Университета Сантьяго-де-Компостела в Испании удалось выяснить, что значительный технологический скачок произошел в Европе около 900 тысяч лет назад. Об этом говорится в журнале Journal of Paleolithic Archaeology (JPA).

Антропологи обнаружили на северо-востоке Испании каменные орудия с высоким уровнем сложности. Ашельские инструменты, по словам специалистов, демонстрируют более высокий уровень мастерства, чем ранее известные орудия, именуемые олдувайскими. Они имеют симметричную форму и включают мелкие детали, написал сайт MK.Ru.

Сложность в изготовлении, как отметили антропологи, указывает на наличие у древних людей абстрактного мышления и способности к эффективному использованию ресурсов.