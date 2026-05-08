Journal of Archaeological Science: древние майя специально откармливали привезенных издалека собак

Ученые из Journal of Archaeological Science выяснили, что древние майя много веков перевозили собак в свои горные города на юге современной Мексики, причем животных привозили издалека — за сотни километров.

Исследователи изучили останки животных, найденные в древних городах майя Моксвилик и Тенам-Пуэнте в Чьяпасе. В этом районе когда-то проходили важные торговые пути, по которым майя перевозили различные товары, написал сайт MK.RU.

Ранее археологи полагали, что майя использовали животных в основном для еды или обрядов. Однако новое исследование показало, что все было сложнее.

Чтобы определить происхождение животных, ученые изучили их кости и зубы, в которых сохранились изотопы стронция. Эти следы позволили выяснить, в какой местности выросло животное. Для сравнения ученые собрали образцы растений в Чьяпасе, что помогло им составить карту и понять, какие изотопные значения характерны для разных районов.

Олени и пекари оказались местными, их добывали рядом с городами и использовали в пищу. А вот собаки оказались привезенными из далеких мест. Например, четыре собаки из Тенам-Пуэнте были привезены из района, который находился более чем в 500 километрах от города.

Ученые также выяснили, что собак кормили особой едой, в их рационе было много кукурузы и мяса. По питанию они были похожи на людей из крупных городов майя, это значит, что за собаками специально ухаживали и, возможно, откармливали их.

Перевозить живых животных через горы и джунгли было трудно, поэтому ученые считают, что собак не стали бы везти так далеко просто ради мяса. Скорее всего, у этих животных было особое значение, их могли использовать в обрядах, важных церемониях или как ценный подарок между городами.