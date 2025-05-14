Journal of Aging and Health: уровень здоровья пожилых связан с кругом общения

Исследование, результаты которого были опубликованы в Journal of Aging and Health, выявило, что пожилые люди, которые активно общаются с разными людьми, имеют меньше проблем со здоровьем. Об этом сообщила «Мойка78».
Профессор социальной работы Лисетт Пьедра и старший научный сотрудник Джеймс Ивенюк проанализировали данные более 1500 пожилых людей за 10 лет. Они выделили три типа социального взаимодействия: расширенное, целенаправленное и ограниченное.
Участники с расширенным общением имели лучшие показатели здоровья. Группа с ограниченным социумом сообщала о худшем самочувствии. Целенаправленное общение помогало в решении конкретных задач, но было менее эффективным для общего благополучия.
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