Journal of Aging and Health: уровень здоровья пожилых связан с кругом общения

Исследование, результаты которого были опубликованы в Journal of Aging and Health , выявило, что пожилые люди, которые активно общаются с разными людьми, имеют меньше проблем со здоровьем. Об этом сообщила « Мойка78 ».

Профессор социальной работы Лисетт Пьедра и старший научный сотрудник Джеймс Ивенюк проанализировали данные более 1500 пожилых людей за 10 лет. Они выделили три типа социального взаимодействия: расширенное, целенаправленное и ограниченное.

Участники с расширенным общением имели лучшие показатели здоровья. Группа с ограниченным социумом сообщала о худшем самочувствии. Целенаправленное общение помогало в решении конкретных задач, но было менее эффективным для общего благополучия.