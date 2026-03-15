Journal of Affective Disorders: умеренное потребление кофе может защитить от психических расстройств

В журнале Journal of Affective Disorders (JAD) были опубликованы результаты исследования, которое выявило связь между количеством потребляемого кофе и возникновением расстройств настроения и стрессовых расстройств.

Ученые наблюдали за здоровьем участников в течение 13,4 года в среднем и зафиксировали более 18 тысяч случаев каждого из этих типов психических нарушений. Анализ показал J-образную зависимость: наименьший риск расстройств наблюдался у тех, кто выпивал две-три чашки кофе в день.

У людей, которые потребляли меньше или значительно больше кофе, защитный эффект был менее выражен. Более заметной защитная связь оказалась у мужчин по сравнению с женщинами.

Генетические особенности, влияющие на скорость метаболизма кофеина в организме, не изменили обнаруженную закономерность. По мнению авторов исследования, важную роль могут играть противовоспалительные свойства кофе и его влияние на биологические процессы, связанные с работой мозга.