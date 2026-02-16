JHND: ученые нашли связь между употреблением сладких напитков и тревожностью у подростков

Употребление газировок и других напитков с высоким содержанием сахара может быть связано с повышенной тревожностью у подростков. К такому выводу пришли ученые из Борнмутского университета после анализа исследований о пищевых привычках и психическом состоянии молодых людей. Об этом написал журнал Journal of Human Nutrition and Dietetics (JHND).

Результаты показали, что между высоким потреблением сладких напитков и симптомами тревожности существует устойчивая связь. Однако авторы исследования подчеркивают, что это не доказывает причинно-следственную связь: возможно, подростки с тревожностью предпочитают сладкие напитки, сообщил сайт aif.ru.

Ученые отмечают, что на оба показателя могут влиять и другие факторы, такие как семейная обстановка или нарушения сна. Обнаружение изменяемых факторов образа жизни может помочь снизить риски тревожных расстройств среди подростков.