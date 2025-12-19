JHM: привычная домашняя техника способна серьезно загрязнять воздух в закрытых пространствах

Исследователи из Пусанского национального университета провели лабораторные испытания бытовых электроприборов и выяснили, что привычная домашняя техника способна серьезно загрязнять воздух в закрытых пространствах. Специалисты измеряли уровень выделения ультратонких частиц размерами менее 100 нанометров такими устройствами, как тостеры, аэрогрили и фены, написал MK.RU со ссылкой на Journal of Hazardous Materials (JHM).

Оказалось, что именно тостеры стали основным источником невидимых глазу вредных примесей. Один только работающий прибор способен выпускать до 1,73 триллионов микроскопических частиц каждую минуту, даже если он функционирует вхолостую, без приготовления пищи. Аналогичные высокие уровни эмиссии зафиксированы и у других аппаратов, таких как фен и аэрогриль, особенно если они оснащены коллекторными двигателями. Современные версии фенов с бесколлекторными электромоторами производят гораздо меньший объем частиц — на порядок ниже.

Моделируя поведение частиц в организме, ученые установили, что из-за крошечных размеров частицы легко преодолевают барьеры верхних дыхательных путей и достигают глубоких отделов легких. Особенному риску подвержены дети, чьи дыхательные пути тоньше и чувствительнее. Химический анализ показал присутствие тяжелых металлов — железа, алюминия, меди и титана, предположительно исходящих от нагретых частей приборов.