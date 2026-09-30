JCI: укрепление биоритмов ускорило восстановление мозга после инсульта у мышей

Синхронизация циркадных ритмов улучшает восстановление мозга после инсульта. К такому выводу пришли ученые из медицинского центра Университета Рочестера в исследовании для Journal of Clinical Investigation, сообщили «Известия» .

В экспериментах на мышах нормализация суточных ритмов с помощью питания, ограниченного по времени, активизировала работу глимфатической системы. Она начала эффективнее выводить продукты распада и воспалительные цитокины. В итоге у животных уменьшился объем повреждения мозга и улучшились двигательные функции даже при начале терапии спустя три дня после инсульта.

Нейробиолог Лорен Хаблиц пояснила, что методика помогает органу очищаться от сигналов воспаления. Исследователи подчеркнули, что результаты получены на мышах и требуют подтверждения в клинических испытаниях на людях.