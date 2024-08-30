Японский офицер сознался в заражении местности брюшнотифозными бактериями

ФСБ рассекретила документы о применении Японией биооружия в боях на Халхин-Голе

Японские военные использовали в боях на реке Халхин-Гол в 1939 году биологическое оружие. Они заражали реки брюшнотифозными бактериями. Признание старшего унтер-офицера, казначея отряда № 731 Хаяси Кадзуо рассекретила ФСБ, сообщило РИА «Новости» .

«Во время столкновения японских войск с советскими войсками на границе Монголии, по распоряжению японского военного командования часть Исии Сиро произвела три опыта по заражению местности с целью поражения войск противника», — рассказал он на допросе.

По словам офицера, брюшнотифозные бактерии распространили в ночь на 29, 30 и 31 августа. Хаяси сообщил, что заражение произвели через воды рек Харуха и Хорустен. Военные выбрали участки местности, где по их прогнозам могли расположиться подразделения Красной армии.

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