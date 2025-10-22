Примерно через миллиард лет Земля станет непригодной для жизни. Об этом заявили японские ученые и специалисты NASA. С результатами научного исследования ознакомилась газета «Петербургский дневник» .

По данным экспертов, постепенное увеличение яркости и температуры Солнца приведет к исчезновению воды и разрушению атмосферного слоя Земли через 1 000 002 021 год. Кроме того, задолго до этого срока человечество может столкнуться с угрозой, связанной с солнечными вспышками, отметило радио Sputnik.

Исследования показали, что мощные выбросы солнечного вещества могут вызвать резкое изменение химического состава атмосферы Земли, включая критическое снижение уровня кислорода, что сделает условия на планете непригодными для жизни.

Ученые также отметили несколько возможных путей решения проблемы, включая разработку закрытых экологических систем и поиск альтернативных мест обитания за пределами Солнечной системы.