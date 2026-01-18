Японские ученые обнаружили нейронный путь, снижающий мотивацию при неприятной задаче

Ученые из Университета Киото (Япония) исследовали механизм промедления с помощью хемогенетики. Они временно регулировали связи между отдельными зонами мозга у макак-резусов и обнаружили нейронный путь, который подавляет начало действия при восприятии задачи как неприятной или стрессовой. Об этом сообщил сайт «Проспект Мира» со ссылкой на Science Direct.

Эксперименты показали, что при наличии только позитивного стимула обезьяны приступали к заданию сразу. Однако когда к награде добавлялся негативный фактор, животные часто медлили или отказывались, несмотря на сохранение вознаграждения.

Затем ученые временно ослабили связь между вентральным стриатумом и вентральным паллидумом — областями мозга, отвечающими за побуждение к действию. В условиях только с наградой это почти не повлияло на поведение обезьян. Но при наличии неприятного стимула животные значительно чаще решались начать выполнение задачи. При этом их способность оценивать соотношение награды и наказания осталась прежней — менялся лишь переход от осознания к действию.

Анализ выявил: вентральный стриатум активнее включался при неприятных заданиях, сигнализируя о значимости негативного фактора. Вентральный паллидум, напротив, снижал активность по мере утраты готовности действовать. Это позволило ученым сделать вывод о существовании «тормоза мотивации», подавляющего начало действия при восприятии задачи как неприятной или стрессовой.