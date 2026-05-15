Японские ученые нашли способ сохранить мышцы с помощью чеснока

Исследователи из Японии обнаружили, что соединение S1PC из выдержанного чеснока помогает сохранять мышечную силу в пожилом возрасте. Об этом сообщил RedLife .

Вещество активирует фермент LKB1, который запускает в организме цепочку реакций: стимулирует жировую ткань выделять фермент eNAMPT. Этот фермент поступает в мозг и улучшает работу скелетных мышц, отметил сайт «Восток Медиа».

В экспериментах на старых мышах введение S1PC увеличило мышечную силу, снизило хрупкость и восстановило нормальную температуру тела. В исследовании на людях вещество повышало уровень eNAMPT в крови, особенно у тех, у кого было достаточно жировой ткани.

Ученые отмечают, что экстракт выдержанного чеснока считается безопасным, но для внедрения метода нужны дополнительные масштабные клинические испытания.