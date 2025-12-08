JAMA Psychiatry: окситоцин может значительно ускорить заживление ран

Недавнее исследование, результаты которого опубликованы в JAMA Psychiatry , продемонстрировало, что окситоцин способен вдвое ускорить регенерацию тканей. Эксперимент с участием 80 молодых пар подтвердил влияние этого гормона на процессы заживления ран.

Ученые выяснили, что интимная близость и связанные с ней гормоны, такие как окситоцин, значительно влияют на скорость восстановления организма. Исследование открыло новые возможности для понимания того, как психологическое состояние и социальные связи могут воздействовать на физическое здоровье человека, написал сайт newsnn.ru.

В ходе эксперимента участникам наносили небольшие порезы на предплечья, после чего их распределили по четырем группам. Первая группа использовала назальный спрей с окситоцином и принимала участие в «задании на оценку партнера» (PAT), где пары выражали благодарность и комплименты друг другу. Вторая группа также применяла окситоцин и участвовала в сеансах выражения благодарности. Третья группа использовала спрей-плацебо и выполняла задание PAT. Четвертая группа получала плацебо без дополнительных действий.

Результаты показали, что участники из первой группы, которые сочетали прием окситоцина с высокой сексуальной активностью и частыми ласковыми прикосновениями, демонстрировали лучшие результаты заживления. Их регенерация тканей проходила значительно быстрее по сравнению с контрольной группой.