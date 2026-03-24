JAMA Neurology: кардиотренировки не дают полной защиты от болезни Альцгеймера

Специалисты из Pennington Biomedical Research Center установили, что улучшение сердечно-сосудистого здоровья не дает полной защиты от болезни Альцгеймера. Об этом говорится в результатах клинического исследования, опубликованных в журнале JAMA Neurology .

В ходе эксперимента ученые наблюдали за 480 участниками в возрасте от 60 до 85 лет, у которых были выявлены гипертония, семейная история деменции и жалобы на ухудшение памяти. На протяжении двух лет специалисты оценивали влияние физических нагрузок, медикаментозной терапии и их комбинации на когнитивные показатели, написали «Известия».

Руководитель работы Джеффри Келлер отметил, что, несмотря на положительный эффект для сердечно-сосудистой системы, когнитивных улучшений зафиксировано не было. Исследователи «улучшили тело, но не мозг», что указывает на ограниченность такого подхода.

Участники были разделены на четыре группы: с физической нагрузкой, с медикаментозной терапией, с комбинированным подходом и контрольную. Физическая активность составляла около 160 минут в неделю, а медикаментозное лечение включало интенсивную терапию, в том числе с применением лозартана и амлодипина.

Несмотря на улучшение показателей здоровья, включая снижение артериального давления и уменьшение уровня «плохого» холестерина, различий в когнитивных тестах между группами выявлено не было. Разница в результатах оказалась статистически незначительной.