JAMA Network Open: ученые установили связь между употреблением сладких напитков и раком печени

В ходе анализа данных более чем 1,5 миллиона взрослых участников 11 крупных долгосрочных исследований ученые обнаружили, что регулярное употребление сладких газированных напитков и других напитков с добавленным сахаром может быть связано с повышенным риском развития рака печени. Результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open .

Исследователи оценивали пищевые привычки участников с помощью анкет и наблюдали за их здоровьем в среднем почти 18 лет. Они уделяли особое внимание потреблению сладких и искусственно подслащенных напитков, а также последующему развитию различных форм рака печени, написал сайт TheRussianNews.ru.

Было установлено, что люди, которые чаще употребляли напитки с сахаром, имели более высокий риск двух наиболее распространенных видов рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы и внутрипеченочной холангиокарциномы. При этом аналогичной связи для напитков с искусственными подсластителями обнаружено не было.

Авторы исследования подчеркивают, что регулярное потребление сахара в жидкой форме может негативно влиять на здоровье печени и повышать риск серьезных заболеваний в долгосрочной перспективе.