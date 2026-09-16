Антибиотик цефепим связали с повышением риска смерти

Исследователи связали применение антибиотика цефепима с небольшим увеличением риска смерти по сравнению с другими бета-лактамными препаратами. В ходе анализа более ста рандомизированных исследований с участием 22,6 тысячи пациентов выяснилось, что среди тех, кто получал цефепим, смертность составила 6,6%, тогда как в группах, принимавших другие антибиотики, — 6,2%. Результаты опубликованы в JAMA Network Open .

Цефепим — это антибиотик четвертого поколения, который применяется при тяжелых бактериальных инфекциях. Как пишет «Свободная пресса», вероятность повышенного риска смерти при его использовании составляет 94,4%. Однако данная связь была обнаружена только у взрослых пациентов, в то время как у детей подобного эффекта не выявлено.

Особенно высокий риск наблюдался при лечении фебрильной нейтропении — опасного состояния, характеризующегося высокой температурой и резким снижением числа некоторых иммунных клеток. Ученые предполагают, что проблема может быть напрямую связана с ошибками в подборе дозировки: слишком низкая доза оказывается неэффективной против инфекции, а чрезмерно высокая способна вызвать токсическое воздействие на нервную систему, особенно при наличии нарушений в работе почек.

Авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты не означают необходимости полного отказа от использования цефепима. Препарат остается важным и мощным средством в борьбе с тяжелыми инфекциями.