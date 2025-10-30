JAD: депрессия и одиночество напрямую связаны с ухудшением памяти

Специалисты из Китая установили, что депрессия и социальная изоляция негативно влияют на память и когнитивные способности. Об этом сообщила « Свободная пресса » со ссылкой на Journal of Affective Disorders (JAD).

Ученые изучили данные почти девяти тысяч участников национального исследования здоровья старше 45 лет. Они обнаружили, что симптомы депрессии приводят к социальной изоляции: люди меньше общаются с родными и друзьями, не участвуют в общественной жизни и чувствуют себя одинокими.

Результатом становится ухудшение работы мозга. Врачи рекомендовали не игнорировать симптомы депрессии и своевременно обращаться за помощью.