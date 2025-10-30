JAD: депрессия и одиночество напрямую связаны с ухудшением памяти
Специалисты из Китая установили, что депрессия и социальная изоляция негативно влияют на память и когнитивные способности. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Journal of Affective Disorders (JAD).
Ученые изучили данные почти девяти тысяч участников национального исследования здоровья старше 45 лет. Они обнаружили, что симптомы депрессии приводят к социальной изоляции: люди меньше общаются с родными и друзьями, не участвуют в общественной жизни и чувствуют себя одинокими.
Результатом становится ухудшение работы мозга. Врачи рекомендовали не игнорировать симптомы депрессии и своевременно обращаться за помощью.