«Известия»: российские ученые решили использовать для борьбы с сибирским шелкопрядом сразу два патогена

Российские ученые обнаружили новый эффективный способ борьбы с сибирским шелкопрядом. Для уничтожения вредителя леса решили использовать сразу два его паразита, сообщили « Известия ».

В исследовании приняли участие сотрудники Института систематики и экологии животных СО РАН, Центра лесной пирологии, развития технологий охраны лесных экосистем, защиты и воспроизводства лесов, а также Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений.

По данным экспертов, совместное заражение гусениц циповирусом DsCPV-1 и микроспоридей рода Nosema может дать отличный результат. Данный метод предполагает гибель насекомых в течение 13 дней. Если применять патогены по отдельности, период увеличивается до 25-30 дней.