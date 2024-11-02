«Известия»: российские ученые решили использовать для борьбы с сибирским шелкопрядом сразу два патогена

Российские ученые обнаружили новый эффективный способ борьбы с сибирским шелкопрядом. Для уничтожения вредителя леса решили использовать сразу два его паразита, сообщили «Известия».
В исследовании приняли участие сотрудники Института систематики и экологии животных СО РАН, Центра лесной пирологии, развития технологий охраны лесных экосистем, защиты и воспроизводства лесов, а также Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений.
По данным экспертов, совместное заражение гусениц циповирусом DsCPV-1 и микроспоридей рода Nosema может дать отличный результат. Данный метод предполагает гибель насекомых в течение 13 дней. Если применять патогены по отдельности, период увеличивается до 25-30 дней.
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