«Известия»: российские ученые разработали метод превращения отходов в топливо

Российские инженеры создали новый метод превращения пищевых отходов в топливо, работая над проектом для индийских университетских кампусов. Об этом сообщили « Известия ».

Способ представляет собой модернизированный традиционный подход анаэробной биоконверсии, когда остатки еды подвергаются обработке микроорганизмами.

Ведущий научный сотрудник Федерального научного агроинженерного центра ВИМ Андрей Ковалев пояснил, что сам принцип брожения известен уже давно и используется, например, на очистных сооружениях. Там применяют одноэтапную систему, при которой весь осадок попадает в единый реактор.

Однако в новой технологии процесс делится на две стадии. В реакторах создаются условия для роста микроорганизмов, необходимых для анаэробной конверсии. На первой стадии образуется водород в виде газа, а затем отходы переходят ко второму этапу, где происходит выделение метана, добавил MK.Ru.