Итоги масштабных работ по изучению Крайнего Севера подвели в Арктическом научном центре «Роснефти»

Уже 15 лет Арктический научный центр «Роснефти» изучает климат, геологию и животный мир российского Севера. За это время ученые АНЦ провели 65 экспедиций, прошли тысячи километров маршрутов и совершили десятки научных открытий.

«В области геологии мы проводим уникальную программу малоглубинного стратиграфического бурения с отбором керна и изучением региональной геологической модели арктического шельфа, и конечно, нельзя обойти вниманием изучение морских экосистем российской Арктики», — поделился генеральный директор Арктического научного центра «Роснефти» Михаил Болдырев.

Ученые исследовали более 330 животных. Это моллюски и белые медведи, моржи и северные олени. Данные помогают отслеживать изменения в жизни обитателей Арктики и состояние популяции.