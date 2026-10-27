Итоги масштабных работ по изучению Крайнего Севера подвели в Арктическом научном центре «Роснефти»
Уже 15 лет Арктический научный центр «Роснефти» изучает климат, геологию и животный мир российского Севера. За это время ученые АНЦ провели 65 экспедиций, прошли тысячи километров маршрутов и совершили десятки научных открытий.
«В области геологии мы проводим уникальную программу малоглубинного стратиграфического бурения с отбором керна и изучением региональной геологической модели арктического шельфа, и конечно, нельзя обойти вниманием изучение морских экосистем российской Арктики», — поделился генеральный директор Арктического научного центра «Роснефти» Михаил Болдырев.
Ученые исследовали более 330 животных. Это моллюски и белые медведи, моржи и северные олени. Данные помогают отслеживать изменения в жизни обитателей Арктики и состояние популяции.
«Начиная работать с компанией „Роснефть“ в Баренцевом море, мы получили дополнительный набор данных по популяции белых медведей. Например, современные места, где самки делают родовые берлоги, каковы численность этих берлог, изменились ли или остались прежними сроки выхода самок из берлог», — рассказал ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев.
За время работы представители арктического научного центра сформировали крупнейшую в мире базу данных природных параметров прибрежных зон Арктики, получили 40 патентов на изобретения и модели.