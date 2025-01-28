Историк Емелина: в ходе экспедиции по открытию Антарктиды на карту нанесли 29 новых островов

Экспедиция Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева 28 января 1820 года открыла новый материк — Антарктиду. Детали великого события напомнила кандидат исторических наук Маргарита Емелина в интервью RT .

Специалист отметила, что помимо достижения главной цели — открытия нового материка — ученые собрали огромные массивы данных в тех районах Мирового океана, где ранее не появлялись исследовательские судна.

Так, на карту нанесли 29 новых островов, расположенных по пути к Антарктиде. Морякам также удалось собрать большую коллекцию растений, животных и минералов. Они сделали замеры глубины и температуры вод в антарктических холодных морях.

Открытие нового материка расширило знания о планете и укрепило позиции России как морской державы, которая способна совершать значимые плавания и географические открытия, добавила Емелина.