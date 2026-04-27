Историк Дюльденко заявил, что используемый в Азбуке Морзе принцип оптимального кодирования опередил информационную эпоху

Сэмюэл Морзе, родившийся 27 апреля 1791 года, стал известен благодаря разработке системы кодирования для передачи сообщений по телеграфу. Старший научный сотрудник Музея криптографии, кандидат исторических наук Александр Дюльденко рассказал RT о значении азбуки Морзе и ее применении в современном мире.

Идея передачи сообщений на расстоянии с помощью специальных кодов существовала задолго до появления телеграфа в современном понимании. В XVIII веке ученые задумались о возможности использования электричества для передачи информации.

Соотечественник Морзе, Павел Шиллинг, представил первый работающий электромагнитный телеграф, но из-за сложности устройства его было трудно масштабировать. Морзе же удалось создать систему, позволяющую передавать информацию по одному проводу, что стало значительным прорывом.

Параллельно с Морзе многие предлагали свои решения, но именно ему удалось представить рабочую телеграфную технологию и вывести ее на рынок. Важное преимущество изобретения Морзе заключалось в том, что оно позволяло упаковать информацию так, чтобы даже при самой низкой мощности сигнала ее можно было получить на другом конце.

По словам Александра Дюльденко, принцип оптимального кодирования, используемый в азбуке Морзе, опередил информационную эпоху. Символы (в частности, буквы) распределяются по тексту неравномерно, и чем чаще используется символ, тем он короче. Это позволяет экономить трафик сети и передавать больше информации за короткое время.

В Музее криптографии можно познакомиться с азбукой Морзе и попробовать себя в роли телеграфиста. Эта система до сих пор используется как резервная, особенно в условиях, где плохо работают другие средства связи, например, на Северном морском пути.