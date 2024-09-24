Исследователи МГПУ выяснили, что одаренные подростки с высоким уровнем агрессии имеют низкую самооценку

Специалисты Московского городского педагогического университета провели исследование и выяснили, что одаренные подростки с высоким уровнем агрессии чаще всего имеют низкую самооценку и низкий эмоциональный интеллект. Об этом сообщила «Газета.Ru».
В своей работе ученые использовали опросник агрессии А. Басса и А. Дарки, а также методику эмоционального интеллекта Н. Холла и методику диагностики самооценки Дембо-Рубинштейн-Прихожан. Одаренные подростки показали низкие результаты по шкале «сумма» эмоционального интеллекта.
По словам одного из авторов исследования Юлии Буяновой, повышение общего уровня эмоционального интеллекта оказывает значительное влияние на снижение агрессивности у детей, обладающих различными талантами.
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