Исследователи из США и Греции выяснили, что средиземноморская диета уменьшает вероятность инсульта

Исследователи из США и Греции обнаружили, что средиземноморская диета может снизить риск инсульта на 25% в отдельных случаях. Они провели 20-летнее наблюдение за женщинами и выявили связь между диетой и снижением риска всех видов инсульта, написала gazeta.spb.ru со ссылкой на журнал Neurology Open Access.

Ученые изучили данные 105 600 женщин из Калифорнии, средний возраст которых составлял 53 года. Участницы не имели в анамнезе инсульта. Исследователи начисляли баллы от 0 до 9 по уровню приверженности к средиземноморской диете. Баллы начисляли за потребление выше среднего цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, бобовых, оливкового масла и рыбы. Также учитывалось умеренное употребление алкоголя и меньшее потребление красного мяса и молочных продуктов.

Наблюдение длилось в среднем 21 год. У группы с высоким баллом риск инсульта снизился на 18%, риск ишемического инсульта уменьшился на 16%, а риск геморрагического инсульта упал на 25% по сравнению с группой, получившей низкие баллы.

София Ванг из Комплексного онкологического центра City of Hope в Калифорнии отметила, что данные подтверждают роль питания в профилактике инсульта. Она также указала на интерес к геморрагическому типу инсульта, который редко изучают в крупных работах.