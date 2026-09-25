Исследователь из Яньаньского университета назвал витамин, который может поддержать мозг при старении

Исследователь из Яньаньского университета проанализировал данные о связи витамина B3 с клеточными механизмами старения и пришел к выводу, что его производные потенциально способны поддерживать здоровье нервной системы. Работа опубликована в научном журнале Frontiers in Nutrition .

Одним из ключевых факторов старения ученый называет снижение с возрастом уровня NAD+ — молекулы, участвующей в энергетическом обмене клеток. Ее нехватка ассоциируется с нарушением работы митохондрий, усилением воспалительных процессов и ухудшением некоторых функций мозга, пишет MK.RU.

Соединения, относящиеся к витамину B3, служат предшественниками для образования NAD+. Имеющиеся исследования указывают, что повышение его доступности может благоприятно воздействовать на нервные клетки, снижать воспаление и поддерживать память и другие когнитивные функции. На обмен NAD+ также могут влиять физическая активность и кишечная микробиота.

При этом говорить о доказанном омолаживающем или защитном эффекте витамина B3 для человеческого мозга пока рано. Значительная часть результатов получена в лабораторных и доклинических экспериментах, поэтому эффективность такого подхода в профилактике возрастных и нейродегенеративных заболеваний еще предстоит подтвердить исследованиями с участием людей.