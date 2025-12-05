Popular Science: панические атаки могут возникать из-за внутренних ощущений

В журнале Popular Science была опубликована статья, объясняющая природу панических атак, которыми страдают около трети людей. Психолог Рид Уилсон описал, что во время приступа паники организм запускает древний защитный механизм, реагируя на воображаемую угрозу.

При возникновении паники таламус передает сигналы в миндалину, которая активизирует гипоталамус, а тот приказывает надпочечникам высвобождать гормоны адреналин и кортизол. Это ускоряет сердцебиение, учащает дыхание и перераспределяет кровоток к важным органам. В этот момент сознание не управляет процессом, и тело автоматически переключается в режим защиты, написали «Известия».

Недавно проведенные исследования показали, что панические атаки могут возникать не только из-за внешних факторов, но и из-за внутренних ощущений. Нейропсихолог Джастин Файнстайн обнаружил, что приступы часто возникают из-за задержки дыхания, не замечаемой самим человеком. Миндалина подавляет нормальное дыхание, вызывая синдром амгидалозависимого апноэ. Повышенный уровень углекислого газа в крови активирует хеморецепторы, которые посылают сигнал тревоги, провоцируя паническую атаку.