ISC: изменения стиля вождения у пожилых людей назвали сигналом ухудшения здоровья мозга

В рамках научного исследования специалисты проанализировали повседневное поведение водителей старше 65 лет. Они выяснили, что даже незначительные изменения в стиле вождения могут указывать на скрытые процессы в мозге. Результаты этой работы представили на Международной конференции по инсульту 2026 года (ISC), сообщил сайт RuNews .

Участниками эксперимента стали 220 пожилых людей, у которых на старте наблюдений не было признаков деменции. В течение более пяти лет ученые отслеживали их манеру вождения с помощью автомобильных датчиков и анализировали данные нейровизуализации.

Исследование показало, что у участников с более выраженными изменениями белого вещества мозга, связанного с нарушением кровоснабжения и повышенным риском деменции, были отмечены проблемы с адаптацией к изменению маршрутов, а также потенциально опасное поведение за рулем — резкое торможение и участие в авариях.

За время наблюдения когнитивные нарушения развились у 17 процентов участников, большинству из них впоследствии диагностировали болезнь Альцгеймера. Также было установлено, что пожилые люди, принимавшие препараты для контроля артериального давления, в частности, ингибиторы АПФ, демонстрировали более безопасное вождение, даже при наличии изменений в мозге.