Ippon представила инновационные ИБП на натрий-ионных аккумуляторах

Компания Ippon первой в России презентовала источники бесперебойного питания (ИБП) на натрий-ионных аккумуляторах, которые могут стать альтернативой литиевым. Руководитель направления «Комплексные решения» Илья Лазарев в беседе с сайтом Ferra.ru рассказал о будущем этой технологии.

По словам специалиста, эта технология позволит сделать энергохранилища доступнее и экологичнее благодаря снижению зависимости от редких металлов — лития и кобальта. Несмотря на сложности масштабирования производства, спрос на такие решения стремительно растет, и первые проекты уже реализуются.