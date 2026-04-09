Инженер Овчинников заявил, что амбиции людей — основная причина полетов на Луну
Космический инженер и основатель сообщества «Объединенные космосом» Илья Овчинников назвал амбиции людей ключевой причиной полетов на Луну. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По мнению специалиста, желание «выходить за пределы» является основным мотивом таких экспедиций.
«Когда первый раз летали на Луну, все были очень романтизировано настроены. Но когда уже несколько полетов совершили, все превратились в очень прагматическое общество», — отметил эксперт.
Он также добавил, что технологии, разработанные для пилотируемых программ, могут быть применены в различных областях, таких как сельское хозяйство и зондирование Земли из космоса. Но главное — это стремление человечества выйти за пределы известного.