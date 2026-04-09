Космический инженер и основатель сообщества «Объединенные космосом» Илья Овчинников назвал амбиции людей ключевой причиной полетов на Луну. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

По мнению специалиста, желание «выходить за пределы» является основным мотивом таких экспедиций.

«Когда первый раз летали на Луну, все были очень романтизировано настроены. Но когда уже несколько полетов совершили, все превратились в очень прагматическое общество», — отметил эксперт.

Он также добавил, что технологии, разработанные для пилотируемых программ, могут быть применены в различных областях, таких как сельское хозяйство и зондирование Земли из космоса. Но главное — это стремление человечества выйти за пределы известного.